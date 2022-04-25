"Тимощук? Я не понимаю его, если честно. Его отец сейчас находится в территориальной обороне на западе Украины, он поддерживает Украину. При этом Анатолий хранит молчание.

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В то же время Ярослав Ракицкий, игравший в Зените, на следующий день после начала войны сказал: "Я не буду больше играть за Зенит". Он присоединился к нам и участвует в благотворительных матчах. Это сильная позиция, и я очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-либо сторону.

Нормально ли, что УАФ отобрала у Тимощука лицензию и все титулы? Да. Можете себе представить, что он был многолетним капитаном сборной Украины? Неважно, бывший капитан или действующий – он должен служить примером для всех. Какой он подает своим молчанием о том, что происходит в его стране? Я не понимаю эту позицию.

Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно было найти новую работу", – поделился Палкин на подкасте BBC.

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