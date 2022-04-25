Полузащитник Легии Игорь Харатин высказался по поводу украинцев, которые так и не сказали ничего о войне россиян против Украины.

"Молчание Тимощука, Ордеца и Иванисени – их согласие с войной россиян против Украины? Думаю, да. Молчать в этой ситуации нельзя. Умирают гражданские люди, дети. Не понимаю, как можно молчать. Я не на их месте, но молчать в такой ситуации – это показывать свою позицию. Нужно быть за Украину в этой ситуации.

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Простить Ракицкого? Трудно сказать. После 2014 года он был там, уехал в Россию, но когда началась полномасштабная война, он сделал свой выбор. Одним из первых показал свою позицию, показал пример, как это можно и нужно сделать в такой ситуации.

То, что он сделал – он великий молодец. Показал себе, что так нужно показывать свою позицию. Тимощук тоже был в Зените? Один смог, а другой не смог. Делаем выводы", – подчеркнул Харатин в интервью Sportarena.

Напомним, Ракицкий покинул Зенит после начала полномасштабной войны, которую развязали рашисты против Украины, а вот Тимощук и Иванисеня вообще проигнорировали это. Ордец же поплакал за родную Волноваху и выступил за мир, но остался на контракте с московским Динамо.

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