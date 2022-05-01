Хайдук и Шахтер расписали безумную ничью в последнем поединке благотворительного турне "горняков". Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Благотворительный матч.

Хайдук – Шахтер – 3:3

Голы: Любичич, 10, 80, Лазар 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Уже в дебюте встречи Мудрик получил повреждение, а хорваты вышли вперед – Корниенко отдал неосмотрительную передачу, а Любичич точно пробил в дальний угол. После перерыва Лазар ударом с лета удвоил преимущество Хайдука.

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Топалов классным ударом под перекладину один мяч отквитал, а Стасюк после удобной фланговой передачи выровнял положение. Любичич на 80-й минуте снова вывел Хайдук вперед, однако Борячук в компенсированное время спас ничью для Шахтера.