"Палкин – это человек номер 1 в Мариуполе. Когда Маркевич приходил туда, то собеседование было в отеле Опера и он отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий – человек номер два, он идет после Палкина.

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А господин Санин (вице-президент Мариуполя – прим.) – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина. Скажу даже больше, скаутинг в Мариуполе происходит за счет людей, которые работают в Шахтере. Это абсолютно точно", – заявил Сенькив в эфире Youtube-канала ТаТоТаке.

Другой соведущий – Михаил Спиваковский – рассказал, что встреча Сергея Палкина и Остапа Маркевича также происходила в присутствии председателя селекционной службы Шахтера Жозе Боту.

К слову, Мариуполь и "горняки" встречались в 21-м туре УПЛ. Дончане уверенно победили со счетом 3:0, но все равно отстают от Динамо на 7 очков. Азовцы же расположились на 9 строчке.

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