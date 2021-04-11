"Чего нам не хватило, чтобы отобрать очки у Шахтера? Мастерства в атакующей линии. Конечно, молодым ребятам, которые нам помогали, еще нужно работать над собой, чтобы у них была возможность конкурировать с такой серьезной командой, как Шахтер.

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30–35 минут мы выдержали. Наши центральные защитники, в принципе, являются игроками основного состава, и они неплохо действовали. Но чтобы удачно обороняться, нужна была хорошая линия полузащиты.

Однако я ни единым плохим словом не хочу в чем-то обвинить молодых ребят, которые работали, старались. Для таких серьезных матчей, насыщенной и цельной игры, которую демонстрирует соперник, нужны опыт и квалификация", – цитирует Маркевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер разгромил Мариуполь со счетом 3:0 и с 45-ю очками идет вторым в турнирной таблице УПЛ. Команда Маркевича с 21-м пунктом – девятая.

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