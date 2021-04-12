"Палкін – це людина номер 1 у Маріуполі. Коли Маркевич приходив туди, то співбесіда була в готелі Опера і він відповідав на питання Палкіна, поруч з яким сидів Вадим Шаблій – людина номер два, він йде після Палкіна.

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А пан Санін (віце-президент Маріуполя – прим.) – як завгосп, він не вирішує нічого, тільки виконує вказівки Шаблія і Палкіна. Скажу навіть більше, скаутинг у Маріуполі відбувається за рахунок людей, які працюють у Шахтарі. Це абсолютно точно", – заявив Сеньків в ефірі Youtube-каналу ТаТоТаке.

Інший співведучий – Михайло Співаковський – розповів, що зустріч Сергія Палкіна і Остапа Маркевича також відбувалась у присутності голови селекційної служби Шахтаря Жозе Боту.

До слова, Маріуполь та "гірники" зустрічались у 21-му турі УПЛ. Донеччани впевнено перемогли з рахунком 3:0, але надалі відстають від Динамо на 7 очок. Азовці ж розташувались на 9 сходинці.

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