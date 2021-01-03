"Назвать 11 лучших игроков Шахтера за время моей работы? Я назову одного, лучшего – человека, который написал этот вопрос.

Срна в будущем будет тренером Шахтера, – Палкин

Дарио Срна – лучший футболист за всю историю нашего клуба. Остальные фамилии не буду озвучивать чисто из этических нормах", – отметил Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Напомним, Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 годы. После завершения игровой карьеры Дарио был назначен на должность директора по футболу в Шахтере.

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