Палкин назвал лучшего игрока Шахтера за всю историю
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями относительно лучшего игрока в истории донецкого клуба.
"Назвать 11 лучших игроков Шахтера за время моей работы? Я назову одного, лучшего – человека, который написал этот вопрос.
Срна в будущем будет тренером Шахтера, – Палкин
Дарио Срна – лучший футболист за всю историю нашего клуба. Остальные фамилии не буду озвучивать чисто из этических нормах", – отметил Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.
Напомним, Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 годы. После завершения игровой карьеры Дарио был назначен на должность директора по футболу в Шахтере.
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