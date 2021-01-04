"Якби був вибір, кого б я запросив у Шахтар – Мессі чи Роналду?

Палкін назвав найкращого гравця Шахтаря за всю історію

Мессі! Він більше підходить під наш стиль гри", – сказав Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар пішов на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 29 очок. Від лідера першості – Динамо – команда Каштру відстає на один пункт. Окрім того, "гірники" вийшли з групи Ліги чемпіонів і вже у лютому, у рамках 1/16 фіналі Ліги Європи, поміряються силами з ізраїльським Маккабі Тель-Авів.

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