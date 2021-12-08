"Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом. Жуниор – сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем.

Шахтер официально продлил контракт с Мораесом

Уверен, что его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона. Удачи и новых побед с Шахтером, Жуниор", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сотрудничество с Мораесом было продлено до 30 июня 2022 года – его предыдущее соглашение истекало 31 декабря 2021-го.

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