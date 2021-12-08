Форвард Жуниор Мораес продлил контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт "горняков".

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Соглашение с нападающим было пролонгировано до 30 июня 2022 года.

Напомним, Мораес присоединился к Шахтеру в июле 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж 100 мячей в турнире суммарно за карьеру. В апреле 2021-го он получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе и даже попал в заявку на поединок Лиги чемпионов против Шерифа.

За Шахтер Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол. Его предыдущий контракт с "горняками" истекал 31 декабря 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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