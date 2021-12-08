"Сьогодні клуб продовжив на півроку контракт із нападником Мораєсом. Жуніор – сильний футболіст з бійцівським характером та відмінним гольовим чуттям.

Шахтар офіційно продовжив контракт з Мораєсом

Впевнений, його досвід та найкращі ігрові якості допоможуть нам у другій частині сезону. Удачі та нових перемог із Шахтарем, Жуніор", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, співпрацю з Мораєсом було продовжено до 30 червня 2022 року – його попередня угода спливала 31 грудня 2021-го.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"