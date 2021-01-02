"Телевизионный пул УПЛ? Мы в переговорном процессе уже несколько лет находимся. Честно говоря, я уже и сам не понимаю, где мы вообще. Я уже не понимаю, с чего мы начинали даже. Вот в чем вопрос.

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Чем больше мы в этом процессе, тем меньше я верю в конечный положительный результат. Когда это закончится, сможем ли мы вообще сделать единый пул в нашей стране – у меня все меньше и меньше веры в это", – отметил Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Напомним, украинские клубы никак не могут договориться об объединении в единый телевизионный пул. Именно поэтому матчи УПЛ показывают на разных каналах.

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