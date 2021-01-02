"Телевізійний пул УПЛ? Ми в переговорному процесі вже кілька років перебуваємо. Чесно кажучи, я вже і сам не розумію, де ми взагалі. Я вже не розумію, з чого ми починали навіть. Ось у чому питання.

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Чим більше ми в цьому процесі, тим менше я вірю в кінцевий позитивний результат. Коли це закінчиться, чи зможемо ми взагалі зробити єдиний пул в нашій країні – у мене все менше і менше віри в це", – зазначив Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Нагадаємо, українські клуби ніяк не можуть домовитись про об'єднання в єдиний телевізійний пул. Саме через це матчі УПЛ показують на різних каналах.

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