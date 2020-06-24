Палкин объяснил, какие обязанности будет иметь Срна на новой должности в Шахтере

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал назначение Дарио Срны на должность директора по футболу.

"Этот сезон был своего рода пробным для Дарио – не футболиста. Мы все переживали за него, следили, как у него получится. У него все получилось очень хорошо. Мы все понимаем, что он – легенда клуба. Все футболисты в команде относятся к Дарио с большим уважением, для молодых игроков он вообще кумир.

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Его лицо сегодня довольно важна в команде. Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обоснованно его работой, влиянием и помощью Шахтеру. Его главная задача – быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы – тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом.

Другая – вовлеченность в трансферную политику клуба, его обсуждение. Также академия. Мы должны понимать: тренировочный процесс и обучение наших ребят проходит по стилистике и философии клуба, а она, в свою очередь, продиктовано философией первой команды и ее футболом. Один из главных аспектов – адаптация молодых игроков в первой команде, как пришли из академии, так и тех, кого мы покупаем", – поделился Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

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