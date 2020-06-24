Палкін пояснив, які обов'язки матиме Срна на новій посаді в Шахтарі

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував призначення Даріо Срни на посаду директора по футболу.

"Цей сезон був свого роду пробним для Даріо – не футболіста. Ми всі переживали за нього, стежили, як у нього вийде. У нього все вийшло дуже добре. Ми всі розуміємо, що він – легенда клубу. Всі футболісти в команді ставляться до Даріо з великою повагою, для молодих гравців він взагалі кумир.

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Його персона сьогодні досить важлива в команді. Прийняте рішення призначити Даріо директором по футболу обгрунтовано його роботою, впливом і допомогою Шахтарю. Його головне завдання – бути всередині життєдіяльності команди. Розуміти всі процеси – тренувальні та операційні. Бути сполучною ланкою між менеджментом клубу, тренерським штабом, командою, президентом.

Інша – залученість в трансферну політику клубу, її обговорення. Також академія. Ми повинні розуміти: тренувальний процес і навчання наших хлопців проходить згідно стилістиці і філософії клубу, а вона, в свою чергу, продиктована філософією першої команди і її футболом. Один з головних аспектів – адаптація молодих гравців у першій команді, як прийшли з академії, так і тих, кого ми купуємо", – поділився Палкін в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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