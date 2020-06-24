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Срна получил новую должность в Шахтере

18:15 - Читати українською
Срна получил новую должность в Шахтере
Дарио Срна и Сергей Палкин / Facebook Сергея Палкина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин анонсировал повышение Дарио Срны в структуре донецкого клуба.

"Я рад представить вам директора по футболу ФК Шахтер – с сегодняшнего дня эту новую должность занимает легенда клуба Дарио Срна. Все знают, как много Дарио сделал для Шахтера в статусе игрока, а в нынешнем сезоне – тренера. Но я уверен, что еще больше он даст клуба в будущем.

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Роль директора по футболу станет одной из самых важных в нашем клубе, и тут огромный опыт, талант и амбициозность, а главное – искренняя любовь Дарио к Шахтеру помогут ему реализовать себя и принести большую пользу Клуба. Желаю Дарио Срне только успехов в новой работе, профессиональных побед и высоких достижений", – поделился Палкин в своем Facebook.

Напомним, Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 годы, а в сезоне 2019/20 работал в тренерском штабе Луиша Каштру.

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Теги
Дарио Дарио Срна Шахтер Шахтер Главное Сергей Палкин
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