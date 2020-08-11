Шахтер – Базель: Палкин назвал секрет успеха "горняков" в матче Лиги Европы

"Когда ты играешь без болельщиков и стадии из одного матча, это в самом деле нивелирует фактор того, насколько ты силен или слаб. По одной игре любая команда может выложиться на сто процентов и показать результат.

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Более того, мы должны понимать, что бывают такие дни, когда у тебя все получается. Это происходит у любой команды. Как я уже говорил, здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным.

Главное, чтобы та игра, которую мы видели с Вольфсбургом, и та, что мы увидим с Базелем, были закономерностью. И безмерное желание победить в этом турнире. Если это будет лежать в основе, то, я думаю, в матче нас ждет успех", – цитирует слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч между Шахтером и Базелем состоится уже сегодня, 11 августа, на Фелтинс-Арене в Гельзенкирхене. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары в полуфинале турнира встретится с миланским Интером.

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