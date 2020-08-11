Палкін назвав секрет успіху Шахтаря в матчі Ліги Європи проти Базеля

"Коли ти граєш без уболівальників і стадії складаються з одного матчу, то це справді нівелює фактор того, наскільки ти сильний чи слабкий. В одній грі будь-яка команда може викластися на сто відсотків і показати результат.

Шахтар – Базель: Конте оцінив рівень потенційних суперників Інтера у півфіналі Ліги Європи

Ба більше, ми повинні розуміти, що бувають такі дні, коли у тебе все виходить. Це відбувається у будь-якої команди. Як я вже говорив, тут потрібно бути дуже акуратним, обережним і сконцентрованим.

Головне, щоб та гра, яку ми бачили з Вольфсбургом, і та, що побачимо з Базелем, були закономірністю. А ще безмежне бажання перемогти в цьому турнірі. Якщо це лежатиме в основі, то, я думаю, в матчі на нас чекає успіх", – цитує слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Ліги Європи між Шахтарем та Базелем відбудеться вже сьогодні, 11 серпня, на Фелтінс-Арені у Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Переможець пари у півфіналі турніру зустрінеться з міланським Інтером.

Шахтар – Базель: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи