Шахтер – Базель: где смотреть матч Лиги Европы 2019/20

Шахтер сыграет с Базелем в 1/4 финала ЛЕ 2019/20. Где и когда смотреть онлайн матч Шахтер – Базель, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Базель состоится во вторник, 11 августа, в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе Фельтинс-Арена, на котором когда-то в составе Шальке выступал Евгений Коноплянка. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/4 финала Лиги Европы.

Шахтер – Базель: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

Где смотреть матч Шахтер – Базель онлайн

Поединок Шахтер – Базель в четвертьфинале Лиги Европы можно посмотреть онлайн на сайте Oll.tv. Также игру будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55. Перед тем на этом же телеканале в прямом эфире выйдет программа "Шлях до Кельна" (начало – в 21:15).

Шахтер никогда в своей истории не проигрывал Базелю (3 победы и 1 ничья, которая была зафиксирована в 1996 году). Самую убедительную победу над швейцарцами "горняки" одержали 26 ноября 2008 года – тогда под руководством Мирчи Луческу Шахтер разбил Базель со счетом 5:0.

Отметим, в 1/8 финала Шахтер и Базель преодолели немецкий барьер. "Горняки" прошли Вольфсбург (5:1 по сумме двух матчей), а швейцарцы разгромили Айнтрахт с общим счетом 4:0.

Напомним, что четвертьфинальная стадия Лиги Европы состоит из одной игры. Победитель матча Шахтер – Базель в полуфинале будет противостоять сильнейшему в паре Интер – Байер. Поединок 1/2 финала Лиги Европы пройдет 17 августа в Дюссельдорфе, а финал – 21 числа в Кельне.

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