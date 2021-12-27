"Что касается приобретений, то мы уже думаем об этом. Сразу скажу, что это не центральный защитник и не нападающий, не 9-й номер. Нужно понимать, что есть лимит на легионеров, а мы пока не видим, кто из украинцев сильнее тех, кто уже играет у нас. Игроки из Европы – опять же лимит на легионеров.

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Если говорить о центральных защитниках, то мы верим в наших ребят – Витао, Бондаря, Матвиенко. Вопрос закрыт. Что касается 9-го номера, форварда. У нас есть Дентиньо и Мораес. Они выходят, дают результат. Есть Фернандо, Сикан, Вьюнник. Мы верим в них. И если мы купим иностранца, то им дорога будет закрыта. А это неправильная стратегия. Купим мы опытного нападающего – что тогда делать с Мораесом, Дентиньо? И мы ждем того же Сикана, который за Мариуполь играет. Мы видим в них перспективу", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Шахтер ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Динамо на 1 очко.

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