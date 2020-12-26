"Продали его за 1,5 миллиона евро и 30% от будущих продаж. Не все игроки, которые выступают за сборную Украины, нам подходят. Мы видим, что в составе Ференцвароша он – один из лучших. Зубков не мог сейчас конкурировать на своей позиции в Шахтере.

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Нужно не бояться продавать игроков, если есть предложения. У него правильная команда, правильный тренер, и начался серьезный рост. Мы получили деньги и процент от продаж, а у сборной появился игрок", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Зубков принадлежал Шахтеру с 2013 по 2020 год. В мае 2019-го он на правах аренды перешел в Ференцварош, а в июле 2020-го стал полноценным игроком венгерского клуба.

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