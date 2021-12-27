"Що стосується придбань, то ми вже думаємо про це. Відразу скажу, що це не центральний захисник і не нападник, не 9-й номер. Потрібно розуміти, що є ліміт на легіонерів, а ми поки що не бачимо, хто серед українців сильніший за тих, хто вже грає у нас. Гравці з Європи – знову ж, ліміт на легіонерів.

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Якщо говорити про центральних захисників, то ми віримо в наших хлопців – Вітао, Бондаря, Матвієнка. Питання закрите. Що стосується 9-го номера, форварда. У нас є Дентінью і Мораєс. Вони виходять, дають результат. Є Фернандо, Сікан, В'юнник. Ми віримо в них. І якщо ми купимо іноземця, то їм дорога буде закрита. А це неправильна стратегія. Купимо ми досвідченого нападника – що тоді робити з Мораєсом, Дентінью? І ми чекаємо того ж Сікана, який за Маріуполь грає. Ми бачимо в них перспективу", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Шахтар пішов на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на 1 очко.

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