Палкин: Хотелось бы, чтобы 85-летие Шахтера праздновали уже в Донецке

Генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин поздравил болельщиков команды с 84-м днем рождения клуба.

"Хочу поздравить наших болельщиков, потому что сегодня 84-я годовщина клуба. Сегодня команда сделала нам маленький подарок (победа над Рухом 4:1 – прим.). Начало дня выдалось хорошим.

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Хочу поздравить тренерский штаб, футболистов, президента клуба, с которым за 23 года мы выиграли много трофеев. Впереди у нас еще больше задач, я уверен, еще больше трофеев, и работы предстоит очень много. Еще раз хочу поздравить болельщиков, потому что играем ради них. Думаю, в ближайшее время вернемся на свой уровень, будем показывать серьезный футбол.

Хотелось бы, чтобы 85-летие клуба уже праздновали в Донецке, в нашем городе. Хочу пожелать нашей команде, клубу как можно скорее вернуться домой", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня в товарищеском матче "оранжево-черные" уверенно одолели лидера Первой лиги – Рух – со счетом 4:1.

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