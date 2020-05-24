toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Палкин: Хотелось бы, чтобы 85-летие Шахтера праздновали уже в Донецке

18:55 16 Читати українською
Палкин: Хотелось бы, чтобы 85-летие Шахтера праздновали уже в Донецке
Шахтер / Фото из открытых источников

Генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин поздравил болельщиков команды с 84-м днем рождения клуба.

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Хочу поздравить наших болельщиков, потому что сегодня 84-я годовщина клуба. Сегодня команда сделала нам маленький подарок (победа над Рухом 4:1 – прим.). Начало дня выдалось хорошим.

Палкин оценил перспективы Руха в УПЛ после поражения от Шахтера

Хочу поздравить тренерский штаб, футболистов, президента клуба, с которым за 23 года мы выиграли много трофеев. Впереди у нас еще больше задач, я уверен, еще больше трофеев, и работы предстоит очень много. Еще раз хочу поздравить болельщиков, потому что играем ради них. Думаю, в ближайшее время вернемся на свой уровень, будем показывать серьезный футбол.

Хотелось бы, чтобы 85-летие клуба уже праздновали в Донецке, в нашем городе. Хочу пожелать нашей команде, клубу как можно скорее вернуться домой", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня в товарищеском матче "оранжево-черные" уверенно одолели лидера Первой лиги – Рух – со счетом 4:1.

Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко

blog_ava
Черноморец рискует потерять стадион – сооружение продают за мизер, чтобы превратить в казино
11:09
385
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Рух Сергей Палкин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
28
мин
Алавес
23:55
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук