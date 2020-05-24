Палкин оценил перспективы Руха в УПЛ после поражения от Шахтера

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин прокомментировал победу своей команды над львовским Рухом (4:1).

"Рух по праву занимает первое место в Первой лиге. И по праву, уверен и надеюсь, они попадут в УПЛ. Думаю, они будут очень серьезным конкурентом любому клубу Высшей лиги.

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Относительно впечатления от первого матча за два месяца – как глоток свежего воздуха. Видел, болельщики в лесу стояли за деревьями и смотрели матч. Думаю, все мы уже засиделись, заждались. Этот матч – начало продолжения чемпионата, плавный вход в сезон", – сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в товарищеском матче "оранжево-черные" уверенно одолели лидера Первой лиги – Рух – со счетом 4:1. Ранее львовяне в еще одном спарринге расписали боевую ничью с киевским Динамо.

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