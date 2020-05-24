toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Товарищеские матчи
ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Палкин оценил перспективы Руха в УПЛ после поражения от Шахтера

16:58 55 Читати українською
Палкин оценил перспективы Руха в УПЛ после поражения от Шахтера
Сергей Палкин / Фото из открытых источников

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин прокомментировал победу своей команды над львовским Рухом (4:1).

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Рух по праву занимает первое место в Первой лиге. И по праву, уверен и надеюсь, они попадут в УПЛ. Думаю, они будут очень серьезным конкурентом любому клубу Высшей лиги.

Шахтер – Рух – 4:1 – видео голов и обзор матча

Относительно впечатления от первого матча за два месяца – как глоток свежего воздуха. Видел, болельщики в лесу стояли за деревьями и смотрели матч. Думаю, все мы уже засиделись, заждались. Этот матч – начало продолжения чемпионата, плавный вход в сезон", – сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в товарищеском матче "оранжево-черные" уверенно одолели лидера Первой лиги – Рух – со счетом 4:1. Ранее львовяне в еще одном спарринге расписали боевую ничью с киевским Динамо.

Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко

blog_ava
Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко
15:35
602
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Палкин Шахтер - Рух Товарищеские матчи Рух Рух
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
22
мин
Кельн
19:00
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук