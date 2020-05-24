Палкін: Хотілося б, щоб 85-річчя Шахтаря святкували вже у Донецьку

Генеральний директор "помаранчево-чорних" Сергій Палкін привітав уболівальників команди з 84-м днем ​​народження клубу.

"Хочу привітати наших уболівальників, тому що сьогодні 84-та річниця клубу. Сьогодні команда зробила нам маленький подарунок (перемога над Рухом 4:1 – прим.). Початок дня видався хороший.

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Хочу привітати тренерський штаб, футболістів, президента клубу, з яким за 23 роки Шахтар виграв багато трофеїв. Попереду у нас ще більше завдань, я впевнений, ще більше трофеїв, і роботи буде дуже багато. Ще раз хочу привітати вболівальників, тому що граємо заради них. Думаю, найближчим часом повернемося на свій рівень, будемо показувати серйозний футбол.

Хотілося б, щоб 85-річчя клубу вже святкували в Донецьку, у нашому місті. Хочу побажати нашій команді, клубу якомога швидше повернутися додому", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні у товариському матчі "помаранчево-чорні" впевнено здолали лідера Першої ліги – Рух – з рахунком 4:1.

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