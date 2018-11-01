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Палкин: Фонсека – 22-й в рейтинге лучших тренеров мира, а Хацкевич туда не попал

19:44 127 Читати українською
Палкин: Фонсека – 22-й в рейтинге лучших тренеров мира, а Хацкевич туда не попал
Сергей Палкин и Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оценил положение клуба перед украинским Классическим между "горняками" и Динамо.

"Что мы ожидаем? Победы. А что мы еще можем ожидать? А как все будет – посмотрим. Футбол тем и интересен, что непредсказуем.

Высказывания Фонсеки о том, что Хацкевич сильнее тренер, чем он? Ну, если он давал такое интервью, значит, у него были на то свои мотивы. С другой стороны, по рейтингу известного журнала FourFoutTwo Фонсека занял двадцать второе место в списке лучших мировых специалистов. А Хацкевич, насколько я знаю, не вошел в этот рейтинг. Ну, это если говорить о каком-то признании.

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Травмированные? Очень сложно с этим. Фернандо, Марлос, Тайсон, Степаненко... Очень сложная игра для нас будет. Не знаю, кто будет готов точно, но будем играть с теми, кто есть.

Отрыв Шахтера от Динамо? Тот запас, который есть – это ни о чем. Еще очень много игр, так что надеяться на этот гандикап не стоит. На него даже внимания обращать не стоит, ведь меняется очень все быстро. То есть за два тура все в корне может измениться. Так что надо выходить и думать о том, как победить, а не о запасе очков", – цитирует Палкина издание footballhubua.

Поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится 3 октября, начало в 17:00.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
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час
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Динамо Киев
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Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Паулу Фонсека Паулу Фонсека Сергей Палкин
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