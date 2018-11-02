Палкін: Фонсека – 22-й у рейтингу найкращих тренерів світу, а Хацкевич взагалі туди не потрапив

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив становище клубу перед українським Класичним між "гірниками" та Динамо.

"Що ми очікуємо? Перемоги. А що ми ще можемо очікувати? А як воно все буде – подивимося. Футбол тим і цікавий, що непередбачуваний.

Висловлювання Фонсеки про те, що Хацкевич сильніший тренер, ніж він? Ну, якщо він давав таке інтерв'ю, значить, у нього були на те свої мотиви. З іншого боку, за рейтингом відомого журналу FourFoutTwo Фонсека зайняв 22-е місце в списку найкращих світових фахівців. А Хацкевич, наскільки я знаю, не увійшов до цього рейтингу. Ну, це якщо говорити про якесь визнання.

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Травмовані? Дуже складно з цим. Фернандо, Марлос, Тайсон, Степаненко... Дуже складна гра для нас буде. Не знаю, хто буде готовий точно, але будемо грати з тими, хто є.

Відрив Шахтаря від Динамо? Той запас, який є – це ні про що. Ще дуже багато ігор, так що сподіватися на цей доробок не варто. На нього навіть уваги звертати не варто, адже змінюється дуже все швидко. Тобто за два тури все докорінно може змінитися. Так що треба виходити і думати про те, як перемогти, а не про очковий запас", - цитує Палкіна видання footballhubua.

Поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться 3 жовтня, початок о 17:00.

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