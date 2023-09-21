"ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность. Это из-за того, что ФИФА позволила иностранцам разрывать контракты и бесплатно менять клубы? Точно. В начале войны на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата частями. Но вдруг мы уже не имели ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

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Никогда не было консультаций с ФИФА – до сегодняшнего дня. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто выбросили. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий. Мы знаем, что это наша война, а не южноамериканских профессионалов.

Для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с Тоттенхэмом и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона. Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость выросла до 18 миллионов, а затем он перешел в Тоттенхэм за ноль евро. И это никого не волнует.

Мы даже принимаем меры в отношении Лиона и Галатасарая по аналогичному трансферу нашего игрока Тете. А знаете ли вы, кто выиграет больше всех? Агенты. Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из Шахтера, а сами получают большие деньги. ФИФА разрешила агентам исключать украинский футбол", – поделился Палкин в интервью Sportbild.

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