"ФІФА знищила український футбол, зруйнувала наш фундамент і нашу конкурентоспроможність. Це через те, що ФІФА дозволила іноземцям розривати контракти та безкоштовно змінювати клуби? Точно. На початку війни на нашому балансі все ще було 40 мільйонів непогашених платежів за наші підписання. Поширеною практикою є оплата частинами. Але раптом ми вже не мали нічого натомість, тому що іноземні зірки могли просто піти від нас, і всі доходи зникли.

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Ніколи не було консультацій з ФІФА – до сьогодні. ФІФА завжди пояснює, що футбол – це одна велика родина. Але нас просто викинули. Ми знайшли домовленості з усіма іноземними гравцями, нікому не потрібно було повертатися в зону бойових дій. Ми знаємо, що це наша війна, а не південноамериканських професіоналів.

Для цього ми вживаємо заходів проти окремих клубів. Ми ведемо переговори з Тоттенхемом та їхнім босом Даніелем Леві про те, як вони виплатять нам компенсацію за Манора Соломона. Ми купили його за 6 мільйонів, тренували його, його ринкова вартість виросла до 18 мільйонів, а потім він перейшов у Тоттенхем за нуль євро. І це нікого не хвилює.

Ми навіть вживаємо заходів щодо Ліона та Галатасарая щодо аналогічного трансферу нашого гравця Тете. А чи знаєте ви, хто виграє найбільше? Агенти. Бувають випадки, коли вони пропонують гравцям безплатний трансфер з Шахтаря, а самі отримують великі гроші. ФІФА дозволила агентам виключати український футбол", – поділився Палкін в інтерв'ю Sportbild.

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