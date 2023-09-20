Експерти були невблаганними у своїх оцінках матчу 1-го туру ЛЧ Шахтар – Порту (1:3). "Футбол 24" зібрав найцікавіші думки.

Усе вирішилось ще в першому таймі. Зі стартових хвилин поєдинку у Гамбурзі стало зрозуміло, що оборона Шахтаря, м'яко кажучи, неспроможна зупинити рішучі наміри португальців. Тож гол Кевіна Келсі так і залишився коротким проблиском позитиву та мінімальної надії у виконанні "гірників".

Хто винен і чого очікувати далі?

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Коментатор Ігор Бойко (тг-канал "Противний голос") усе зрозумів вже на етапі ознайомлення зі стартовими складами.

Автор телеграм-каналу "Темп Шепетівка" пройшовся екзотичним дебютантом.

Оглядач Sport.ua Олексій Сливченко роздає на горіхи головному тренеру Шахтаря.

Артем Франков, схоже, не особливо здивований розвитком подій.

Сергій Тищенко, автор Футбол 24, розставив наголоси таким чином: 1) Йовічевіч такому супернику точно б не програв; 2) головні винуватці – Палкін та ван Леувен; 3) Шахтар зараз у ролі Динамо.

Данило Вереітін (тг-канал "Рахунок на табло") підтримує тезу щодо Йовічевіча.

У підсумку, тг-канал Їксперг вже поховав шанси Шахтаря на плей-офф ЛЧ.

Ендрю Тодос (Zorya Londonsk) теж вважає, що максимум команди ван Леувена – Ліга Європи. "Впевнено можна сказати, що між Антверпеном і Шахтарем буде боротьба за третє місце у цій групі", – пише він зокрема.

На завершення Михайло Юхименко, журналіст, коментатор і пікчер Футбол 24, вніс у цю драматичну ситуацію цнотливу нотку голлівудського лоску.

Шахтар програв стартовий матч ЛЧ – Конопля знову з асистом, театр одного актора робить провалом ставки ван Леувена