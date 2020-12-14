"Мы ни разу не встречались с Маккаби Тель-Авив, но у нас хорошие отношения, потому что там работает бывший директор нашей академии Патрик фон Лиувен. Мы постоянно с ним на связи, в контакте, он приезжал в Украину, в Киев. Патрик провел очень серьезную работу у нас в клубе, когда был директором академии, и до сих пор наши тренеры его помнят. в Маккаби он тоже возглавляет академию, его функции даже шире – он фактически спортивный директор.

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Что касается жеребьевки – мы обязаны проходить соперника, потому что если мы Маккаби не пройдем, то тогда вообще нет смысла не только в Лиге чемпионов играть, а даже думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы.

Мы довольны жеребьевкой. И наш главный тренер тоже. Просто мы должны понимать, что так долго не будет. Иногда нам проще сразу получить очень сильного соперника – так мы лучше концентрируемся и получаем результат. Самый главный вопрос: как мы сыграем? Если сыграем, недооценив соперника, решив, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Надеюсь, футболисты будут держать это в голове и продемонстрируют хорошую игру. Ведь, если мы не пройдем – болельщики нам этого не простят.

Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг – в финал", – цитирует Палкина официальный сайт клуба.

Напомним, во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "горнякам" выпало встретиться с Маккаби Тель-Авив. Первая встреча между командами пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответный матч – через неделю, 25 февраля.

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