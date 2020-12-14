"Шахтер – отличная команда, которая показала свою силу в матчах Лиги чемпионов против Реала и Интера. У них замечательные игроки, и Манор Соломон – один из них.

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Я думаю, для нас хорошо, что "горняки" приедут после двухмесячной паузы без игровой практики, хотя это достаточно опытная команда с хорошими игроками. Играя дома, мы должны помнить, что гол на выезде особенно опасен, поэтому должны сыграть агрессивно и хорошо подготовиться к ответному матчу. Для нас это очень важный опыт и нам очень хочется достойно представить Маккаби на евроарене", – цитирует Дониса издание Sports.walla.co.il.

Отметим, первая встреча между командами пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответная игра – через неделю, 25 февраля.

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