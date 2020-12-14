"Ми жодного разу не зустрічалися з Маккабі Тель-Авів, але у нас хороші взаємини, тому що там працює колишній директор нашої академії Патрік фон Ліувен. Ми постійно з ним на зв'язку, в контакті, він приїжджав в Україну, до Києва. Патрік провів дуже серйозну роботу у нас в клубі, коли був директором академії, і до тепер наші тренери його пам'ятають. В Маккабі він теж очолює академію, його функції навіть ширші – він фактично спортивний директор.

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Що стосується жеребкування – ми зобов'язані проходити суперника, тому що якщо ми Маккабі не пройдемо, то тоді взагалі немає сенсу не те що у Лізі чемпіонів грати, а навіть думати про те, що ми повинні виграти Лігу Європи.

Ми задоволені жеребкуванням. І наш головний тренер теж. Просто ми повинні розуміти, що так довго не буде. Іноді нам простіше відразу отримати дуже сильного суперника – так ми краще концентруємося і отримуємо результат. Найголовніше питання: як ми зіграємо? Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, вирішивши, що буде легко, то це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти будуть тримати це в голові і продемонструють хорошу гру. Адже, якщо ми не пройдемо – то вболівальники нам цього не пробачать.

Ми повинні вигравати цей турнір. Якщо минулого сезону дійшли до півфіналу, то тепер потрібно зробити ще один ривок, ще один крок – у фінал", – цитує Палкіна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "гірникам" випало зустрітись з Маккабі Тель-Авів. Перша зустріч між командами пройде у Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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