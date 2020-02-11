Палкин – об отсутствии Майкона и Додо на сборах Шахтера: Они будут даже больше подготовлены, чем другие игроки

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин убежден, что хавбек Майкон и защитник Додо, которые пропустили тренировочные сборы "горняков", вернутся в клуб в хорошей форме.

"Я не думаю, что это большая проблема. Более того, товарищеские матчи, которые мы играли в Турции, существенно отличаются от официальных. В какой-то степени, Майкон и Додо будут даже больше подготовлены, чем другие игроки. Ведь они задействованы в официальных играх. Для нас это очень важно и с точки зрения показать себя мировой футбольной элите.

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Когда есть игры с серьезной мотивацией, серьезным давлением и требованиями, то это гораздо лучше любой товарищеской игры. Мы верим, что после сборной они приедут в хорошем состоянии, на ходу, и им понадобится не так много времени, чтобы влиться в коллектив. Кстати, Додо первую игру с Бенфикой пропускает (из-за удаления в матче ЛЧ против Аталанты – прим. "Футбол 24"), поэтому у него будет время адаптироваться и отточить какие-то нюансы. Но с игровой точки зрения их выступления в сборной – это хорошо", – цитирует Палкина сайт телеканалов Футбол.

Напомним, Майкон и Додо в составе сборной Бразилии U-23 успешно квалифицировались вна Олимпийские игры в Токио. Свой первый официальный матч в 2020 году Шахтер сыграет 20 февраля в Харькове против Бенфики.

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