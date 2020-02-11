Палкін – про відсутність Майкона і Додо на зборах Шахтаря: Вони будуть навіть більше підготовлені, ніж інші гравці

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін переконаний, що хавбек Майкон та захисник Додо, які пропустили тренувальні збори "гірників", повернуться в клуб у хорошій формі.

"Я не думаю, що це велика проблема. Більш того, товариські матчі, які ми грали в Туреччині, істотно відрізняються від офіційних. В якійсь мірі, Майкон і Додо будуть навіть більше підготовлені, ніж інші гравці. Адже вони задіяні в офіційних іграх. На жаль, Додо отримав невелику травму, але в наступному матчі вже повинен грати. Для нас це дуже важливо і з точки зору показати себе світовій футбольній еліті.

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Коли є ігри з серйозною мотивацією, серйозним тиском і вимогами, то це набагато краще за будь-яку товариську гру. Ми віримо, що після збірної вони приїдуть в хорошому стані, на ходу, і їм знадобиться не так багато часу, щоб влитися в колектив. До речі, Додо першу гру з Бенфікою пропускає (через вилучення в матчі ЛЧ проти Аталанти – прим. "Футбол 24"), тому у нього буде час адаптуватися і відточити якісь нюанси. Але з ігрової точки зору їхні виступи у збірній – це добре", – цитує Палкіна сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, Майкон і Додо у складі збірної Бразилії U-23 успішно кваліфікувалися до Олімпійських ігор в Токіо. Свій перший офіційний матч у 2020 році Шахтар зіграє 20 лютого в Харкові проти Бенфіки.

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