"Якби мені раніше показали фотографію цього об’єкту, то я сказав би, що такий проект взагалі неможливо реалізувати. Це щось фантастичне, щось на кшталт космосу.

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Коли президент Руха Григорій Козловський запросив мене сюди і я побачив це все на власні очі, я був шокований. Це навіть не європейський рівень, а щось більше. У світі таких академій я не бачив. Команда, яка працюватиме у такій інфраструктурі, повинна бути на першому місці в чемпіонаті. Тренуватися, жити та працювати в таких умовах – це розкіш.

У мене не залишилось слів після побаченого. Лише одні емоції. Щоб мені це все осмислити, потрібно ще багато-багато часу", – цитує Палкіна офіційний сайт Руха.

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