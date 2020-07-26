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Палкин – о приходе Луческу в Динамо: Его называют Мистером, но мистеры так не поступают

23:26 - Читати українською
Палкин – о приходе Луческу в Динамо: Его называют Мистером, но мистеры так не поступают
Палкин и Луческу / фото с открытых источников

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

"По большому счету, Луческу в Шахтере себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а он остался на том же уровне. За полгода до конца контракта президент дал поручение найти варианты относительно будущего тренера. Это решение было достаточно продуманное, президент знал, на что идет . Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ. Это было решение президента и менять его он не собирался.

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Когда президент Динамо разговаривал с ультрас, сказал им, что Луческу не очень доволен увольнением из Шахтера, что он якобы зол на президента клуба и хочет доказать, что это было неправильное решение. Возможно, это одна из причин прихода специалиста в Динамо.

Также не нужно обходит стороной решение самого Луческу. Например, я проработал в Шахтере более 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что могу оказаться в Динамо. Возможно, у иностранцев это происходит проще, но тот же Николини отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам Шахтера. Вы знаете, что Луческу называют Мистером. Однако, я думаю, что мистеры так не поступают", – сказал Палкин в эфире ТРК Украина.

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Главное Шахтер Шахтер Сергей Палкин Мирча Мирча Луческу
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