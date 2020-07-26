Палкін – про прихід Луческу в Динамо: Його називають Містером, але містери так не роблять

"За великим рахунком, Луческу в Шахтарі себе вичерпав. Клуб виріс, пішов вгору, а він залишився на тому ж рівні. За півроку до кінця контракту президент дав доручення знайти варіанти щодо майбутнього тренера. Це рішення було достатньо продумане, президент знав, на що йде. Мірча двічі просився назад і двічі отримав відмову. Це було рішення президента і змінювати його він не збирався.

Шевчук відмовився увійти до тренерського штабу Луческу в Динамо

Коли президент Динамо розмовляв з ультрас, то сказав їм, що Луческу не дуже задоволений звільненням із Шахтаря, що він нібито злий на президента клубу і хоче довести, що це було неправильне рішення. Можливо, це одна із причин приходу фахівця в Динамо.

Також не потрібно оминати увагою рішення самого Луческу. Наприклад, я пропрацював у Шахтарі понад 17 років і не уявляю навіть у страшному сні, що можу опинитися в Динамо. Можливо, у іноземців це відбувається простіше, але той же Ніколіні відмовив Луческу і не увійшов у його штаб, сказавши, що він не зможе ходити Києвом і дивитися в очі вболівальникам Шахтаря. Ви знаєте, що Луческу називають Містером. Однак, я думаю, що містери так не роблять", – сказав Палкін в ефірі ТРК Україна 24.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян