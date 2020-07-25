Шевчук отказался войти в тренерский штаб Луческу в Динамо

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук признался, что отказался от предложения Мирчи Луческу стать частью его тренерского штаба в киевском Динамо.

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств". Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работали около 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств.

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Считаю, что Николини – очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", – поделился Шевчук в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с Динамо на 2 года с возможностью пролонгации еще на год, вызвав невероятный резонанс в украинском футболе. По итогам прошлого сезона УПЛ киевляне заняли второе место, что позволит им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Добавим, что Шевчук почти всю свою карьеру провел в Шахтере – с 2000 по 2002 и с 2005 по 2017 годы.

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