"Мы мечтаем, чтобы все вернулось к нормальной жизни, мы мечтаем о полетах на матчи Лиги чемпионов. Для нас это будет самая большая победа и наибольшее счастье, но мы можем только мечтать об этом.

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Когда вы живете обычной жизнью, никогда не думаете о том, чтобы быть счастливым или о своей свободе, как это делают во всех демократических странах. Когда случаются такие вещи – в наши дома пришла война – вы начинаете задумываться об этих важнейших вещах.

Вначале было сложно. На границах были беспорядки – тысячи, миллионы хотели покинуть Украину, а мы пытались поддержать жителей едой, лекарствами из-за границы, но с этим были проблемы. Сейчас ситуация понятна и организована. Мы хорошо работаем, хотя есть определенные логистические проблемы.

Я был в Киеве 2 недели, а потом мы собрали совет директоров и решили начать помогать людям, осознав, как много переселенцев прибывают в Западную Украину. Поэтому наши директора прибыли на запад и открыли гуманитарный штаб.

Много тысяч людей приезжают из Восточной Украины. Вы видите, что происходит в Мариуполе, Харькове и других городах вдоль российской границы. В Мариуполе гуманитарная катастрофа, нам необходимо помочь всем этим людям", – цитирует Палкина The Guardian.

Напомним, сегодня уже 32-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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