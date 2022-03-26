"Думаю, что это тотальное преступление против украинского народа. И расплатиться за это будет невозможно. Для того, кто это затеял, даже его смерть не станет искуплением. Лично я стараюсь сохранять спокойствие, здравый смысл. Стараюсь понять, как жить дальше и что делать вообще.

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Я, как и многие футболисты, активно выражаю свою позицию. Хочу, чтобы вся аудитория, которая есть у меня в соцсетях, прислушалась, чтобы люди видели правду, воспринимали реальную информацию, а не извращенную пропагандой.

Очень тяжело сейчас что-то говорить... Огромное горе коснулось многих украинских семей и всего нашего народа. Многие города буквально стерли с лица земли. Но я хочу пожелать всем нам в самой сложной ситуации не терять надежду и веру в лучшее. Нужно верить в себя и верить в бога, который всегда помогает нуждающимся. И, конечно, нужно верить в нашу армию, которая обязательно защитит нас. Слава Украине", – цитирует Мудрика официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня уже 30-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям. Оккупанты изменяют тактику ведения войны, перекидывают свои войска, однако до сих пор не смогли зайти ни в один большой город, кроме Херсона.

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