"Ми мріємо, щоб все повернулось до нормального життя, ми мріємо про польоти на матчі Ліги чемпіонів. Для нас це буде найбільша перемога і найбільше щастя, але наразі ми можемо лише мріяти про це.

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Коли ви живете звичайним життям, то ніколи не думаєте про те, щоб бути щасливим чи про свою свободу, як це роблять у всіх демократичних країнах. Коли трапляються такі речі – в наші домівки прийшла війна – ви починаєте задумуватись про ці найважливіші речі.

На початках було складно. На кордонах був безлад – тисячі, мільйони хотіли покинути Україну, а ми намагались підтримати жителів їжею, ліками з-за кордону, але з цим були проблеми. Зараз ситуація зрозуміла і організована. Ми добре працюємо, хоч і є певні логістичні проблеми.

Я був у Києві 2 тижні, а потім ми зібрали раду директорів та вирішили почати допомагати людям, усвідомивши як багато переселенців прибувають до Західної України. Тому наші директори прибули на захід і відкрили гуманітарний штаб.

Багато тисяч людей приїздять зі Східної України. Ви бачите, що відбувається у Маріуполі, Харкові та інших містах вздовж російського кордону. У Маріуполі гуманітарна катастрофа, нам необхідно допомогти усім цим людям", – цитує Палкіна The Guardian.

Нагадаємо, сьогодні вже 32-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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