"Де Дзерби? Могу сказать, что он много сделал для Брайтона, он проделал блестящую работу для Брайтона. Я верю на 100%, что он может перейти в топ-клуб завтра, даже сегодня, на 100%.

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Самое главное, чтобы он принял предложение. Я считаю, что у него есть много предложений, в том числе и в итальянском футболе, и в Англии. Поэтому все зависит от него", – поделился Палкин в интервью beIN Sports.

Напомним, Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021-го по июль 2022-го годов. С итальянцем во главе "горняки" прошли квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов, но там заняли последнее место в квартете. Из-за начала войны в Украине чемпионат и Кубок были отменены, а итальянец после серии выставочных матчей перебрался в АПЛ.

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