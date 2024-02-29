Палкин – о Де Дзерби: "Я верю на 100%, что он может перейти в топ-клуб завтра"
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оценил перспективы бывшего наставника "горняков" Роберто Де Дзерби, который возглавляет английский Брайтон.
"Де Дзерби? Могу сказать, что он много сделал для Брайтона, он проделал блестящую работу для Брайтона. Я верю на 100%, что он может перейти в топ-клуб завтра, даже сегодня, на 100%.
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Самое главное, чтобы он принял предложение. Я считаю, что у него есть много предложений, в том числе и в итальянском футболе, и в Англии. Поэтому все зависит от него", – поделился Палкин в интервью beIN Sports.
Напомним, Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021-го по июль 2022-го годов. С итальянцем во главе "горняки" прошли квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов, но там заняли последнее место в квартете. Из-за начала войны в Украине чемпионат и Кубок были отменены, а итальянец после серии выставочных матчей перебрался в АПЛ.
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