Палкін – про Де Дзербі: "Я вірю на 100%, що він може перейти в топ-клуб завтра"
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив перспективи колишнього наставника "гірників" Роберто Де Дзербі, який очолює англійський Брайтон.
"Де Дзербі? Можу сказати, що він багато зробив для Брайтона, він зробив блискучу роботу для Брайтона. Я вірю на 100%, що він може перейти в топ-клуб завтра, навіть сьогодні, на 100%.
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Найголовніше, щоб він прийняв пропозицію. Я вважаю, що у нього є багато пропозицій, зокрема і в італійському футболі, і в Англії. Тому все залежить від нього", – поділився Палкін в інтерв'ю beIN Sports.
Нагадаємо, Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021-го по липень 2022-го років. З італійцем на чолі "гірники" пройшли кваліфікацію в груповий етап Ліги чемпіонів, але там посіли останнє місце в квартеті. Через початок війни в Україні чемпіонат та Кубок були скасовані, а італієць після серії виставкових матчів перебрався до АПЛ.
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