"Де Дзербі? Можу сказати, що він багато зробив для Брайтона, він зробив блискучу роботу для Брайтона. Я вірю на 100%, що він може перейти в топ-клуб завтра, навіть сьогодні, на 100%.

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Найголовніше, щоб він прийняв пропозицію. Я вважаю, що у нього є багато пропозицій, зокрема і в італійському футболі, і в Англії. Тому все залежить від нього", – поділився Палкін в інтерв'ю beIN Sports.

Нагадаємо, Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021-го по липень 2022-го років. З італійцем на чолі "гірники" пройшли кваліфікацію в груповий етап Ліги чемпіонів, але там посіли останнє місце в квартеті. Через початок війни в Україні чемпіонат та Кубок були скасовані, а італієць після серії виставкових матчів перебрався до АПЛ.

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