Инсайдом про атмосферу в коллективе поделился ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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"Я общался с парнем из дубля Шахтера, и он рассказал, как вели себя Вакула и Тайсон. Их "опустили" в разное время, но они оба должны были помочь команде в матче против молодежки Динамо. Он сказал, что Тайсон с первого дня стал своим . Чтобы вы понимали – там ребята 2003-2004 года рождения. Он таскал ворота вместе с ними, давал наставления. Тайсон собрал всех после одной тренировки, на которой команда "филонила". Взял слово на португальском, попросил перевести. Сказал: "Ребята, когда вы так проводите тренировки, то проявляете неуважение к тренеру. Я совершил ошибку, меня наказали правильно. Сейчас я среди вас, но подумайте, где окажетесь вы, если продолжите так вести себя ".

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Совсем другая история была с Вакулой. По словам моего источника – пальцы веером, надменная улыбка, смешки. Человек в одном матче на 15 минуте просит замену из-за повреждения, а через два дня спокойно тренируется. Именно перед матчем с Динамо поступила информация, что контракт Тайсона разрывают, и он не сыграет. Дубль Динамо убил Шахтер (2:0) и выиграл чемпионат. Вакула должен был играть, но он не явился на матч! После такого тренера дубля Шахтера также положили на нем крест, поэтому сейчас его нет даже там", – пояснил Спиваковский.

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