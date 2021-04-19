"Тайсон мне позвонил и сказал, что я поторопился, когда сказал, что мы его никогда больше не увидим в украинском чемпионате.

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Тайсон, когда узнал, что Ярославский собирается возродить Металлист, пообещал, что после окончания контракта с Интернасьоналем он вернется в Металлист. Он хочет закончить карьеру в Металлисте Ярославского и Красникова. В Харькове – там, где он начинал в Украине. Он считает, что должен отдать долг Ярославскому и этому клубу за то, что они для него сделали", – сказал Цыганык.

Напомним, первым украинским клубом в карьере Тайсона стал харьковский Металлист, куда он перешел летом 2010-го из бразильского Интернасьонала за более чем 6 млн евро. В общем Тайсон сыграл за Металлист 83 матча, в которых забил 20 голов и отдал 26 ассистов.

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