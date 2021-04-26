Інсайдом щодо атмосфери у колективі поділився ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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"Я спілкувався з хлопцем з дубля Шахтаря, і він розповів, як поводилися Вакула та Тайсон. Їх "опустили" в різний час, але вони обидва повинні були допомогти команді в матчі проти молодіжки Динамо. Він сказав, що Тайсон з першого дня став своїм. Щоб ви розуміли – там хлопці 2003-2004 року народження. Він тягав ворота разом з ними, давав настанови. Тайсон зібрав усіх після одного тренування, на якому команда "філонила". Взяв слово португальською, попросив перекласти. Сказав: "Хлопці, коли ви так проводите тренування, то проявляєте неповагу до тренера. Я зробив помилку, мене покарали правильно. Зараз я серед вас, але подумайте, де опинитеся ви, якщо продовжите так поводитись".

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Зовсім інша історія була з Вакулою. Зі слів мого джерела – пальці віялом, зверхня посмішка, кпини. Людина в одному матчі на 15 хвилині просить заміну через пошкодження, а за два дні спокійно тренується. Саме перед матчем з Динамо надійшла інформація, що контракт Тайсона розривають, і він не зіграє. Дубль Динамо вбив Шахтар (2:0) і виграв чемпіонат. Вакула повинен був грати, але він не з'явився на матч! Після такого тренери дубля Шахтаря також поклали на ньому хрест, тому зараз його немає навіть там", – пояснив Співаковський.

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