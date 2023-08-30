"Дорогие друзья и футбольные фанаты. На прошлой неделе я смог отвести сына в первый класс, а дочь – в детский сад. Эти события принесли мне большую радость. Недавно вместе с семьей я решил вернуться в Швейцарию.

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Однако сегодня я хочу официально сообщить об окончании моей активной футбольной карьеры. В течение последних недель и месяцев, после напряженных обсуждений с моей семьей и окружением, я почувствовал, что пора наконец повесить бутсы на гвоздь.

Благодарю тренеров, партнеров по команде, болельщиков и всех, кто поддерживал и сопровождал меня в течение моей карьеры. После изучения спортивного менеджмента планирую в ближайшее время приступить к тренерским курсам. С нетерпением жду встречи с вами на футбольном поле", – написал Мехмеди в Instagram.

Последним клубом 32-летнего швейцарца был турецкий Антальяспор, который он покинул по завершении сезона 2022/23. Также Мехмеди выступал за Цюрих, Байер, Вольфсбург и Фрайбург. В сезоне 2012/13 защищал цвета киевского Динамо – 31 матч, 1 гол, 2 ассиста. За сборную Швейцарии Мехмеди сыграл 76 поединков, забил 10 голов.

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