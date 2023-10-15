Евро-2024, отбор

Швейцария – Беларусь – 3:3

Голы: Шакири, 28, Аканджи, 89, Амдуни, 90 – Эбонг, 61, Поляков, 69, Антилевский, 84

Чехия – Фареры – 1:0

Гол: Соучек, 76 (пен)

Швейцария была уже одной ногой на Евро, но сегодня решила усложнить задачу. "Нати" умудрились дома отдать очки Беларуси, которую УЕФА отказывается дисквалифицировать за помощь оккупантам в войне против Украины.

Грузия благодаря Кварацхелии разгромила Кипр в отборе к Евро-2024 – защитник Шахтера приобщился к успеху

Швейцарцы доминировали в первом тайме, не слезая с ворот соперника. Массированную оборону белорусов сломал Шакири. Джердан филигранным ударом положил мяч под дальнюю штангу. Казалось, что хозяева все контролируют, однако после перерыва произошло что-то странное.

Беларусь сравняла счет первым моментом – Эбонг замкнул навес с фланга. Швейцария очнулась и рванула в атаку, но пропустила контру на свои ворота. Гости ужасно завершили этот выпад, однако заработали угловой. Поляков пробил головой точно в "девятку".

Белорусы еще раз поймали фаворита на контратаке, после чего забил Антилевский. А дальше было время для камбэка Швейцарии. Аканджи откликнулся на подачу Шакири со стандарта и сократил отставание, а на последних минутах Амдуни вырвал ничью.

Швейцария с 15 очками осталась на вершине группы I, а Беларусь с 7 баллами занимает пятое место.

Чехия тоже могла оконфузиться на собственном поле. Команда никак не могла пробить Фареры. В первом тайме чехи нанесли 23 удара, обстреляли каркас ворот, но в сетку мяч не загнали. Во втором тайме мучения продолжились. Спас пенальти, реализованный Соучеком. Чехия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе Е.