Падіння вертольота з власником Лестера: з'явилось відео трагедії

В мережі з'явилось відео аварії гелікоптера, на борту якого перебував власник Лестера Вішай Шрівадданапрабха. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб.

Нагадаємо, 27 жовтня по завершенні матчу 10 туру АПЛ Лестер – Вест Хем вертоліт із власником "лисиць" Вішаєм Шрівадданапрабхою злетів з поля стадіону Кінг Пауер, проте за кілька секунд впав на парковку біля арени. Всі п'ятеро людей, які перебували на борту, загинули.

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У мережі з'явилось відео останнього злету гелікоптера. На ньому помітно, що за декілька секунд після злету вертоліт почав різко крутитись навколо своєї осі, після чого і впав. До слова, трагедія могла мати значно гірші наслідки, адже пілот гелікоптера перед падінням зумів відвести його від людного місця, що дозволило уникнути чисельних жертв.

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Вішай Шрівадданапрабха, який загинув внаслідок катастрофи, придбав Лестер у 2010 році. В сезоні 2015/16 команда під керівництвом Клаудіо Раньєрі сенсаційно стала чемпіоном Англії.